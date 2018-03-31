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Свадьба Меган Марки и принца Гарри может обойтись в £ 32 млн
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Новости /  В мире  

Свадьба Меган Марки и принца Гарри может обойтись в £ 32 млн

31 марта 2018 18:34
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Большую часть этой суммы потратят на обеспечение безопасности. Для сравнения, свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон стоила около £ 20 млн.
Как сообщает РБК, свадьба принца Гарри и Меган Маркл, которая состоится 19 мая, может войти в десятку самых дорогих в истории. Такую информацию со ссылкой на агентство Bridebook приводит издание The Telegraph.

По его подсчетам, церемония может обойтись в £ 32 млн. Для сравнения, торжество в честь бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон стоило около £ 20 млн. Генеральный директор свадебного агентства Bridebook Хэмиш Шеппард отметил, что, традиционно, цена церемонии зависит от числа приглашенных и складывается из трех составляющих: аренда места, где она проходит, оплата еды, напитков и прочего, например наряда невесты, а также работы фотографа.

Что же касается свадьбы принца Гарри, наибольшую часть расходов — до £ 30 млн — составит обеспечение безопасности. Так, помимо снайперов на крышах и полицейских в штатском на улицах, для обеспечения охраны могут быть использованы новейшие технологии. ​Шеппард предположил, что затраты на безопасность могут быть даже выше, из-за того что церемония пройдет в Виндзоре. «В Виндзоре не привыкли, что на их городе сосредотачивает внимание целый мир», — заявил бывший глава лондонской полиции, слова которого приводит Evening Standard.

На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл ожидается несколько тысяч гостей. Из них уже 600 человек получили приглашения непосредственно на церемонию, которая пройдет в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

Пригласительные карточки изготовила типография Barnard & Westwood, с 1985 года выполняющая заказы королевского двора. Текст нанесли американскими чернилами, а для изображения герба принца Уэльского использовали золотое тиснение.

В отличие от других пар, Гарри и Меган не нужно беспокоиться о месте проведения церемонии — она пройдет в Виндзорском замке. Однако придется потратиться на возведение шатра, который, по данным Bridebook, обойдется в £ 300 тыс.

Кроме того, £ 110 тыс. стоят услуги флористов. Часовню и шатер оформят, скорее всего, специалисты салонов Lavender Green Flowers (они работали на свадьбе Пиппы Миддлтон) и Nikki Tibbles of Wild at Heart.

Ожидается, что платье Меган Маркл будет не дороже £ 250 тыс. — именно столько стоил подвенечный наряд Кейт Миддлтон. Фэшн-редакторы предполагают, что Меган Маркл выберет наряд бренда Alexander McQueen, как и Миддлтон семь лет назад.

Около £ 10 тыс. заработают стилисты, которые поработают над макияжем и прической Меган Маркл в день свадьбы. По данным агентства Bridebook, любимые специалисты невесты работают в салоне Neville Hair & Beauty в лондонском районе Белгравия. Еще £ 6 тыс. будет потрачено на обручальное кольцо Меган Маркл. С 1923 года в королевской семье существует традиция изготавливать их из валлийского золота. Кстати, его добыча прекратилась 20 лет назад и на сегодняшний день запасы весьма скромны. Так что валлийское золото используется исключительно для нужд монаршей семьи.

Почти полмиллиона фунтов — £ 300 тыс. на еду и £ 200 тыс. на напитки — потратят, чтобы накормить и напоить гостей королевской свадьбы. Кроме этого, около £ 50 тыс. будет стоить торт — его изготовят в лондонской кондитерской Violet Cakes, принадлежащей Клэр Птэк. Известно, что обычно Птэк готовит из сезонных органических продуктов и не использует сахар и глютен. Пара попросила приготовить лимонный пирог, пропитанный сиропом из бузины, и украсить его живыми цветами, сообщал CNN.

В общую стоимость королевской свадьбы агентство включило и расходы на медовый месяц — около £ 120 тыс. На днях стало известно, что молодожены проведут его в Намибии. По информации окружения пары, Гарри и Меган забронировали номер в лодже Hoanib Valley Camp. Отель откроется только в мае 2018 года и расположен в четырех часах езды от ближайшего города. Так что паре не грозит чрезмерное внимание назойливых туристов.

Помимо крупных расходов, запланированы и траты «по мелочи». Так, например, £ 3 тыс. будет потрачено на небольшие подарки для гостей свадьбы, около £ 600 — на наряды для малышей, которым предстоит сопровождать Меган к алтарю, £ 175 — на оплату «брачного сбора» в часовне святого Георгия.
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