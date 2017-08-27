Сухогруз «Леонардо» под флагом Монголии разломился пополам в Черном море
27 августа 2017 20:47
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Сухогруз «Леонардо» под флагом Монголии потерпел кораблекрушение в Черном море у северо-западного побережья Турции, сообщает Reuters.
По данным агентства, на судне находились 11 человек экипажа, они спасены. 114-метровый сухогруз разломился пополам в то время, как вставал на якорь у побережья Стамбула Килиос.
Половина корабля была отбуксирована на берег, в то время как вторая часть до сих пор находится в воде. Судно, как сообщает Reuters, построено в 1975 году.
Фото: скриншот видео Reuters
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