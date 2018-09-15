Суд требует у основателя Cirque du Soleil $20 млн налога за полёт на МКС

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Полёт обошёлся Лалиберте в $42 млн и продолжался 12 дней. В это время он несколько раз выходил на прямую видеосвязь во время вступлений его цирка, после этого также демонстрировались и записи телемостов. Лалиберте утверждает, что полёт состоялся исключительно в качестве промоакции исключительно с бизнес-целями.Судья Патрик Бойл не согласился с доводами Лалиберте и уточнил, что тот сам в различных интервью называл себя "космическим туристом" и рассказывал, что исполнил свою детскую мечту, слетав в космос.Представитель Лалиберте заявил, что миллионер уже заплатил все необходимые налоги. Он не уточнил, будут ли они подавать апелляцию по вынесенному вердикту.Фото: соцсети