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Суд требует у основателя Cirque du Soleil $20 млн налога за полёт на МКС

15 сентября 2018 13:35
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Полёт обошёлся Лалиберте в $42 млн и продолжался 12 дней.
Монреальский суд по налогам признал полёт основателя Cirque du Soleil Ги Лалиберте на МКС в 2009 году личной поездкой. Это значит, что теперь бизнесмен должен заплатить налог в $20 млн, сообщает life.ru со ссылкой на  портал CTV News.

Полёт обошёлся Лалиберте в $42 млн и продолжался 12 дней. В это время он несколько раз выходил на прямую видеосвязь во время вступлений его цирка, после этого также демонстрировались и записи телемостов. Лалиберте утверждает, что полёт состоялся исключительно в качестве промоакции исключительно с бизнес-целями.

Судья Патрик Бойл не согласился с доводами Лалиберте и уточнил, что тот сам в различных интервью называл себя "космическим туристом" и рассказывал, что исполнил свою детскую мечту, слетав в космос.

Представитель Лалиберте заявил, что миллионер уже заплатил все необходимые налоги. Он не уточнил, будут ли они подавать апелляцию по вынесенному вердикту. 



Фото: соцсети
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