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На конференции обсуждались такие темы: «NASA и другие космические обманщики», «Проверка сферообразности Земли». Также на встрече обсуждался вопрос о космических полетах, то есть об их мистификации.
Сторонники теории плоской Земли впервые в истории провели Международную конференцию
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Сторонники теории плоской Земли впервые в истории провели Международную конференцию

22 ноября 2017 21:40
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На конференции обсуждались такие темы: «NASA и другие космические обманщики», «Проверка сферообразности Земли». Также на встрече обсуждался вопрос о космических полетах, то есть об их мистификации.
Группа сторонников теории плоской Земли является реальной организацией. И несмотря на то, что космические организации присылают нам множество фотографий и видео с изображением нашей планеты из космоса, находятся многие люди, которые сомневаются в правдивости представленного материала, сообщает planetanovosti.com.

Скептики считают, что на самом деле Земля имеет плоскую форму, однако почему-то этот факт по каким-то неизвестным причинам тщательно скрывают.

Нужно отметить, что сторонники теории плоской Земли, как общественная организация появились еще в 1956 году. Однако прежде они никогда не устраивали международные собрания. Сейчас же представители организации съехались со всех уголков Земли, чтобы собраться на первой Международной конференции в штате Северная Каролина.

На встрече выступала Даррил Марбл, которая как-то раз взяла с собой на самолет измерительный уровень, чтобы подтвердить, то, что Земля действительно плоская. А также Марк Сарджент, который активно пропагандирует версию о том, что мы обитаем под огромным куполом.

На конференции обсуждались такие темы: «NASA и другие космические обманщики», «Проверка сферообразности Земли». Также на встрече обсуждался вопрос о космических полетах, то есть об их мистификации. Так, как, по мнению представителей организации в космос никто никогда не летал и все, что нам показывают – это разыгранный спектакль, включая полет Юрия Гагарина. И все космическое соревнование между США и СССР – это не более чем раздутый мыльный пузырь, который был выдуман иллюминатами-глобалистами, чтобы делить для своей выгоды бюджеты двух могущественных стран, ловко обманывая весь мир.
 
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