Старость — в радость! 100-летняя невеста выходит замуж за "молодого" любовника

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В истории бывшего повара Норы и её возлюбленного Малькольма Йейтса, который работал водителем автобуса, много романтичного. Старушка вскружила мужчине голову, когда они познакомились в танцевальном кружке, куда вместе ходили. По словам Малькольма, он был не очень хорош в танцах, зато Нора на площадке просто блистала.Но это был не сиюминутный порыв. Они счастливо провели вместе 30 лет, и теперь планируют наконец сыграть свадьбу. Пока у них есть такая возможность. Пара уже выбрала место для торжества и заказала обручальные кольца, а сама невеста присмотрела себе свадебное платье. После того как молодожёны произнесут клятву, к празднеству присоединятся их родственники и друзья, пишет Mirror.Для старушки это не первый брак. Впервые она вышла замуж в 18. С супругом они прожили больше 30 лет — до его смерти. Пережив утрату, Нора снова решила попытать счастья. На этот раз семейная жизнь продлилась 16 лет и тоже закончилась трагично. Но это не сломило женщину — ей на помощь пришли танцы. Они и составляют часть секрета завидного возраста британки, которой на столетие прислала открытку сама королева. А ещё она очень любит жизнь. И это самое главное.