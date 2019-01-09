Старейшая жительница США скончалась на 115-м году жизни
9 января 2019 21:45
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Лесси родилась в штате Джорджия в 1904 году и росла в большой семье, состоящей из 12 детей.
Отмечается, что её супруг Роберт Браун умер в 1991 году, покинув жену и пятерых детей.
Близкие Лесси склонны верить в то, что секрет её долголетия заключается в том, что она почти каждый день ела батат (также известный как "сладкий картофель"), но сама женщина, будучи религиозной, в 2013 году призналась журналистам, что верит в волю высших сил.
— Не знаю, думаю, такова воля Господа, — сказала она, отмечая свой 109-й день рождения.
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