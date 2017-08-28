Старейшая любительница виски и пива скончалась в США в 113 лет
28 августа 2017 09:10
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Старушка баловала себя хорошим алкоголем каждый день на протяжении 70 лет. Как сообщает Daily Mail, пенсионерка умерла в собственном доме в городе Энглвуде. Её стойкости восхищались самые ярые противники спиртного.
Они не могли понять, как женщина смогла прожить так долго. Как оказалось, пристрастие к алкоголю у старушки появилось в 1943 году, когда доктор прописал ей спиртное в качестве меры лечения доброкачественной опухоли. Ей так понравилось это лечение, что она продолжала его даже после того, как болезнь отступила.
За некоторое время до кончины близкие всё-таки уговорили её бросить пить. По их утверждениям, старушка до самого момента смерти была в здравом уме, передает Радио Маяк.
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