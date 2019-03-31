Стало известно возможное местонахождение пропавшей картины да Винчи
31 марта 2019 18:05
129
По данным издания, возможный владелец картины — саудовский принц Бадр бен Абдалла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд не пожелал отдавать ее на выставку в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Газета отмечает, что посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне от комментариев отказалось.
Картина была продана с аукциона Christie's за $450 млн в ноябре 2017 года. По данным СМИ, шедевр приобрел саудовский принц. Организаторы торгов позже назвали другого покупателя: департамент культуры и туризма Абу-Даби (ОАЭ). Однако настоящий владелец полотна до сих пор доподлинно неизвестен.
Об исчезновении картины СМИ узнали 31 марта. Выяснилось, что работники филиала Лувра в ОАЭ, где должны были выставить картину в сентябре 2018 года, заявили, что не знают о ее местонахождении.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
260
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4758
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4739
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
549
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
837
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
805
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
391
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1021
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1039
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2025
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2295
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1376
Мероприятия
С 17 по 27 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет ежегодный оперный фестиваль