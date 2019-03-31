Стало известно возможное местонахождение пропавшей картины да Винчи

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По данным издания, возможный владелец картины — саудовский принц Бадр бен Абдалла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд не пожелал отдавать ее на выставку в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Газета отмечает, что посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне от комментариев отказалось.Картина была продана с аукциона Christie's за $450 млн в ноябре 2017 года. По данным СМИ, шедевр приобрел саудовский принц. Организаторы торгов позже назвали другого покупателя: департамент культуры и туризма Абу-Даби (ОАЭ). Однако настоящий владелец полотна до сих пор доподлинно неизвестен.Об исчезновении картины СМИ узнали 31 марта. Выяснилось, что работники филиала Лувра в ОАЭ, где должны были выставить картину в сентябре 2018 года, заявили, что не знают о ее местонахождении.