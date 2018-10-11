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Новости /  В мире  

Стало известно, когда Virgin Galactic впервые запустит туристов в космос

11 октября 2018 14:55
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Британский предприниматель, владелец компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон заявил, что первая космическая миссия состоится уже в ближайшие несколько недель, передает life.ru.

В интервью телеканалу CNBC Брэнсон рассказал, что рассчитывает принять участие в первом полёте, после чего компания займётся космическим туризмом.

Билет в космос обойдётся желающим в 250 тысяч долларов. Миллиардер отметил, что в дальнейшем рассчитывает на снижение стоимости такой услуги до 40–50 тысяч долларов. 
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