Спортсменка родила ребенка через два месяца после клинической смерти
30 марта 2019 13:47
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Спортсменку, находившаяся на 19-й неделе беременности, госпитализировали в декабре прошлого года после того, как она перенесла тяжелый приступ астмы.
Женщину ввели в искусственную кому, однако ее состояние ухудшилось, и через несколько дней, 26 декабря, врачи констатировали смерть мозга.
При этом медики продолжали поддерживать жизнедеятельность организма пациентки, чтобы она могла выносить ребенка.
На протяжении 56 дней врачам удавалось держать ситуацию под контролем. Однако на 32-й неделе беременности им пришлось прибегнуть к кесареву сечению.
Спустя несколько часов врачи отключили 26-летнюю женщину от систем жизнеобеспечения.
Мальчик по имени Сальвадор при рождении весил 1,7 килограмма, по словам врачей, он здоров так же, как и "любой другой недоношенный ребенок".
Фото: pixabay.com
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