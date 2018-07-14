Спасенных из тайской пещеры школьников и их тренера выпишут из больницы 19 июля
14 июля 2018 10:45
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10 июля всех вывели из пещеры. Состояние спасенных оценивалось как удовлетворительное, медики приняли решение продержать их на карантине в течение недели. Родственникам разрешено общаться с ребятами только через стеклянную стену из-за риска заражения.
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Таиланда.
Группа из 12 футболистов из местной команды и наставника пропала 23 июня. Из-за продолжительных ливней вход в пещеру был затоплен, а ее посетители оказались заблокированы.
Поиски пропавших длились 10 дней, спасательная операция началась 8 июля. Свою помощь предлагал американский предприниматель Илон Маск.
Власти Таиланда рассматривают возможность проложить к пещере туристический маршрут, а само подземелье превратить в музей или полигон для подготовки спасателей.
Голливудская киностудия Pure Flix планирует снять фильм о спасении юных футболистов и их тренера, пишут "Известия".
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