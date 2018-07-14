Я нашел ошибку
Главные новости: 
Хорватский футболист пообещал сделать тату на лбу в случае победы на ЧМ
Хорватский футболист пообещал сделать тату на лбу в случае победы на ЧМ
Ночное ДТП в Самаре: Мерседес врезался в столб Авария с участием иномарки произошла произошло на пересечении улиц на Полевой и Галактионовской.
Ночное ДТП в Самаре: Мерседес врезался в столб
Спасенных из тайской пещеры школьников и их тренера выпишут из больницы 19 июля
Спасенных из тайской пещеры школьников и их тренера выпишут из больницы 19 июля
Пожар около
Пожар около "Пятерочки" тушили в Сызрани
В Сызрани ехавший в машине кот чуть не стал виновником ДТП Животное испугалось и стало мешать водителю.
В Сызрани ехавший в машине кот чуть не стал виновником ДТП
В Самаре будут судить группу разбойников Их обвиняют в совершении 11 эпизодов грабежей и разбоев.
В Самаре будут судить группу разбойников
Звезды «Игры престолов» приедут в Москву на финал ЧМ-2018 Игра состоится 15 июля
Звезды «Игры престолов» приедут в Москву на финал ЧМ-2018
В Самаре пройдет открытый чемпионат Поволжья по дрифту Он состоится на парковке ТК «Амбар».
В Самаре пройдет открытый чемпионат Поволжья по дрифту
сегодня  Суббота, 14 июля, 11:22
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/07:
USD 62.29
0.08
EUR 72.47
-0.21
Искать
Новости /  В мире  

Спасенных из тайской пещеры школьников и их тренера выпишут из больницы 19 июля

14 июля 2018 10:45
95
Спасенных из тайской пещеры школьников и их тренера выпишут из больницы 19 июля
Родственникам разрешено общаться с ребятами только через стеклянную стену.

10 июля всех вывели из пещеры. Состояние спасенных оценивалось как удовлетворительное, медики приняли решение продержать их на карантине в течение недели. Родственникам разрешено общаться с ребятами только через стеклянную стену из-за риска заражения.
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Таиланда.

Группа из 12 футболистов из местной команды и наставника пропала 23 июня. Из-за продолжительных ливней вход в пещеру был затоплен, а ее посетители оказались заблокированы.

Поиски пропавших длились 10 дней, спасательная операция началась 8 июля. Свою помощь предлагал американский предприниматель Илон Маск.

Власти Таиланда рассматривают возможность проложить к пещере туристический маршрут, а само подземелье превратить в музей или полигон для подготовки спасателей.
Голливудская киностудия Pure Flix планирует снять фильм о спасении юных футболистов и их тренера, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
252
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
331
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
512
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
2046
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2470
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1001
Весь список

Фоторепортажи
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
905
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2625
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1683
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2858
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
252
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
591
Весь список

Мероприятия
Присоединяйся! Прими участие в наведении порядка на фестивальной площадке Самары
В самарском в Музее Модерна пройдет занятие для детей, посвященное Франции и ее знаменитому окну-розе
Самарский музей модерна открывает сезон велопрогулок
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда