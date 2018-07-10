Спасатели вывели всех людей из затопленной пещеры в Таиланде
10 июля 2018 15:22
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«Двенадцатый «вепрь» и тренер Эк вышли из пещеры и направляются в полевой госпиталь», — говорится в сообщении. Отмечается, что тренер с подростком вышли на поверхность в 13:43 мск.
Спасатели называют эвакуированных детей кодовыми именами «Лесной вепрь 1», «Лесной вепрь 2» и тд. Дело в том, что их футбольная команда называется «Лесные вепри».
10 июля стартовала третья фаза операции по эвакуации детей. Спасатели вывели на поверхность четверых детей и тренера. За предыдущие два дня эвакуации спасатели вывели поверхность восемь подростков.
Сообщается, что спасенные за предыдущие два дня дети чувствуют себя хорошо. Представитель министерства здравоохранения заявил, что дети останутся в больнице как минимум в течение недели. Медики обнаружили у них признаки инфекции.
Ранее тайские спасатели отказались от использования мини-субмарины, разработанной компанией Илона Маска SpaceX, в операции по спасению.
Группа из 12 школьников из местной футбольной команды пропала вместе с тренером 23 июня. Они оказались заблокированы в пещере Тхам Луанг из-за наводнения, вызванного сильными ливнями. Их нашли через 10 дней. В спасении участвует международная команда опытных кейв-дайверов.
Фото: Global Look Press/chiang rai pr office
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