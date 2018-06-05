SpaceX перенесла минимум на год полёт двух туристов вокруг Луны
5 июня 2018 15:21
Новый график полета компанией не анонсировался, но WSJ пишет, что запуск будет отложен как минимум до середины 2019 года. «SpaceX все еще собирается отправить частных лиц в полет вокруг Луны, интерес многих клиентов [к таким полетам] только растет», — приводит WSJ слова Глисона.
Параллельно с этим SpaceX прогнозирует 40-процентный спад количества запусков в следующем году, с 28, которые компания собирается осуществить в этом, 2018 году. В первую очередь это связано с недостатком контрактов на запуск больших коммерческих спутников.
В том числе по этой причине SpaceX может столкнуться с нехваткой спроса на новейшую разработку компании — Falcon Heavy. «Люди не относятся к ней достаточно серьезно, чтобы понять, как ее использовать», — говорил директор подразделения двигателестроения компании Томас Мюллер в кулуарах космической конференции в Лос-Анджелесе, пишет WSJ. На вопросы издания он отвечать не стал. Чиновники из космической отрасли и конкуренты SpaceX считают, что последняя модификация Falcon 9, которая увеличила мощность ракеты, способна удовлетворить большинство из существующих заказов на спутники, отмечает газета.
В феврале 2017 года основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что два человека уже заплатили за полет на корабле Dragon вокруг Луны. В недельное путешествие они должны были отправиться на Falcone Heavy. Компания при этом не раскрывала имена своих первых космических туристов. Задержка полета может быть связана и с тем, что SpaceX еще ни разу не проводила пилотируемые полеты на Dragon. Корабль с экипажем на борту должен был провести первый полет в этом году, но в конгрессе США рассчитывают, что после получения всех разрешений первый пилотируемый полет Dragon состоится только в 2019 году.
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