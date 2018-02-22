Создатель Amazon начал строить часы, которые будут идти без вмешательства человека десять тысяч лет
22 февраля 2018 22:39
245
«500 футов в высоту (152,4 метра — прим. «Ленты.ру»), все механическое, приводится в действие дневными и ночными температурными циклами, синхронизированными в полдень, символ долговременного мышления — 10000YearClock — собирается гением Дэнни Хиллисом, Зандером Роузом и целой большой командой», — написал предприниматель.
Как уточняет Fox News, Безос вложил в проект 42 миллиона долларов. Часы строятся глубоко в горе в западном Техасе. В 2011 году бизнесмен говорил о них так: «За десять тысяч лет Соединенные Штаты перестанут существовать. Целые цивилизации будут развиваться и приходить в упадок. Изобретут новые системы управления. Вы не можете представить себе мир — никто не сможет, — но мы попытаемся через все это пройти с помощью часов».
Точной даты завершения установки пока нет. Устройство откроют для посетителей, когда все будет готово.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
475
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
421
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
874
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
646
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
688
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
2033
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1281
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
568
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3695
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2122
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2561
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2456
Мероприятия