Советник Рейгана и Никсона заявил, что Россия "восстала из пепла"
15 декабря 2018 14:48
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По его мнению, демократия потеряла монополию на процветание. При этом каждый день обсуждается возможность смещения с должности президента, который не нравится элитам, что делает "эталон и ведущий образчик" демократии в лице США похожим на Францию перед Второй мировой войной.
При этом современный Китай с однопартийным режимом и Россия, по мнению Бьюкенена, наглядно демонстрируют, что демократический строй не является обязательным условием экономического развития. Кроме того, мир от транснационализма движется к "племенизму", от разнообразия — к этнонационализму, а в качестве примера Бьюкенен приводит Европу, которая от всего этого "бежит сломя голову".
— Россия показала, что разрушенная до основания сверхдержава может восстать из пепла и потребовать к себе должного уважения и преклонения без демократии, — пишет Бьюкенен в журнале The American Conservative.
— В этом дьявольски серьёзном мире мы (США. — Прим. Лайфа) превратились в несерьёзную страну, разменивающуюся на мелочи, — добавляет он.
Патрик Бьюкенен ранее занимал посты советника и спичрайтера трёх президентов США: Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана. В настоящий момент он является идеологом крайне правой фракции Республиканской партии.
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