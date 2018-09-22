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Сотрудника польского телеканала уволили за унизительное фото Дуды с Трампом

22 сентября 2018 18:14
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Польский телеканал Belsat уволил менеджера по социальным сетям Ивана Шило после того, как тот опубликовал фотографию президентов Польши и США Анджея Дуды и Дональда Трампа, передает life.ru.

Шило разместил на своей странице в "Фейсбуке" фотографию лидеров двух стран, на которой они подписывают договор о стратегическом сотрудничестве, при этом Трамп сидит в кресле, а Дуда стоит рядом. Изображение стало поводом для критики польского лидера. Критики противопоставляют этой фотографии снимок Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, где во время подписания документов оба сидят за столом.

— Кстати, да. Меня уволили. Без разговоров, просто удалили из рабочих чатов и забрали все права доступа. Может быть, я когда-то напишу про всё это подробнее. Может — нет. Но ситуация — дно. Руководители не должны извиняться, но и увольнять других из-за своих ошибок — это тоже не дело, — написал Шило на своей странице в "Фейсбуке".

Как передаёт "Европейская правда", Агнешка Ромашевская-Гузы заявила, что причиной для увольнения послужила шутка Шило о польском президенте. 
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