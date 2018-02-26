Согласно исследованию банка HSBC, на самую высокую зарплату экспаты могут рассчитывать в индийском Мумбаи (более $217 тысяч)
26 февраля 2018 20:57
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Второе и третье место заняли Сан-Франциско и Цюрих соответственно, четвертое — Шанхай. Средняя зарплата экспатов в них также превышает отметку $200 тыс. В Женеве, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Джакарте иностранным специалистам платят в среднем больше $150 тыс.
Среднемировое значение зарплат для иностранцев составило почти $100 тыс. Ниже этой отметки оказались зарплаты экспатов, работающих в Дублине, Праге, Берлине и Бирмингеме. От $100 до $150 тыс. получают иностранные менеджеры в Лондоне, Париже и Гонконге.
В ходе исследования были проанализированы данные о зарплатах более 27 тыс. специалистов в 159 странах и территориях.
В январе 2017 года были опубликованы данные аналогичного исследования с разбивкой по странам и территориям. Первое место заняла Швейцария со средней зарплатой экспатов немногим менее $200 тыс. Выше отметки $150 тыс. оказались Гонконг и Индия. В интервал $100 — $150 тыс. попали Сингапур, Китай, США, ОАЭ, Япония, Катар и Малайзия.
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