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Согласно исследованию банка HSBC, на самую высокую зарплату экспаты могут рассчитывать в индийском Мумбаи (более $217 тысяч)

26 февраля 2018 20:57
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В тройке лидеров оказались также Сан-Франциско и Цюрих.
​Средняя зарплата иностранных менеджеров, переехавших для работы в Мумбаи, составляет более $217 тыс., следует из результатов исследования HSBC Bank, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. Это самый высокий показатель среди всех городов мира, отмечают авторы исследования.

​Второе и третье место заняли Сан-Франциско и Цюрих соответственно, четвертое — Шанхай. Средняя зарплата экспатов в них также превышает отметку $200 тыс. В Женеве, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Джакарте иностранным специалистам платят в среднем больше $150 тыс.

Среднемировое значение зарплат для иностранцев составило почти $100 тыс. Ниже этой отметки оказались зарплаты экспатов, работающих в Дублине, Праге, Берлине и Бирмингеме. От $100 до $150 тыс. получают иностранные менеджеры в Лондоне, Париже и Гонконге.

В ходе исследования были проанализированы данные о зарплатах более 27 тыс. специалистов в 159 странах и территориях.

В январе 2017 года были опубликованы данные аналогичного исследования с разбивкой по странам и территориям. Первое место заняла Швейцария со средней зарплатой экспатов немногим менее $200 тыс. Выше отметки $150 тыс. оказались Гонконг и Индия. В интервал $100 — $150 тыс. попали Сингапур, Китай, США, ОАЭ, Япония, Катар и Малайзия.


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