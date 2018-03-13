Сингапур признан самым «умным городом» планеты по итогам 2017 года
13 марта 2018 20:31
199
Например, в Сингапуре лучше всего продумана дорожная сеть, что позволяет уменьшать пробки и увеличивать тем самым мобильность жителей. Способствуют этому и принятые в городе-государстве законы, которые серьезно затрудняют процесс приобретения нового автомобиля.
Кроме того, специальные медицинские приложения позволяют человеку постоянно следить за своим здоровьем и дистанционно общаться с врачами.
Также в Сингапуре наилучшим образом отлажена система видеонаблюдения, которая позволяет молниеносно реагировать на совершенные правонарушения.
Следом за Сингапуром в рейтинге расположились Лондон, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Чикаго. В двадцатку попали три города из Китая, а также индийский Бхубанешвар.
Ни один российский город в топ-20 не попал.
В прошлом году Сингапур также был лидером рейтинга. За ним следовали Барселона, Лондон, Сан-Франциско и Осло. В этом году главный город Каталонии опустился на девятое место, а столица Норвегии в список не попала.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
561
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
686
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
630
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1296
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
816
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
897
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1509
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
818
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3984
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2305
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2746
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2645
Мероприятия