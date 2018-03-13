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Новости /  В мире  

Сингапур признан самым «умным городом» планеты по итогам 2017 года

13 марта 2018 20:31
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Таковы результаты исследования, проведенного компанией Juniper Research.
Как информирует РБК, по итогам исследования, которое было проведено консалтинговой компанией при поддержке корпорации Intel, были названы 20 городов, которые наилучшим образом соответствуют понятию «умный город». Речь идет о населенных пунктах, где интернет-технологии максимально внедрены в систему управления, позволяют улучшить транспортную инфраструктуру, здравоохранение, поддержание общественного порядка. Второй год подряд первое место в рейтинге занял город-государство Сингапур, который на этот раз первенствовал во всех номинациях, сообщает издание Business Insider.

Например, в Сингапуре лучше всего продумана дорожная сеть, что позволяет уменьшать пробки и увеличивать тем самым мобильность жителей. Способствуют этому и принятые в городе-государстве законы, которые серьезно затрудняют процесс приобретения нового автомобиля.

Кроме того, специальные медицинские приложения позволяют человеку постоянно следить за своим здоровьем и дистанционно общаться с врачами.

Также в Сингапуре наилучшим образом отлажена система видеонаблюдения, которая позволяет молниеносно реагировать на совершенные правонарушения.

Следом за Сингапуром в рейтинге расположились Лондон, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Чикаго. В двадцатку попали три города из Китая, а также индийский Бхубанешвар.

Ни один российский город в топ-20 не попал.

В прошлом году Сингапур также был лидером рейтинга. За ним следовали Барселона, Лондон, Сан-Франциско и Осло. В этом году главный город Каталонии опустился на девятое место, а столица Норвегии в список не попала.


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