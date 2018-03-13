Сингапур признан самым «умным городом» планеты по итогам 2017 года

199

Например, в Сингапуре лучше всего продумана дорожная сеть, что позволяет уменьшать пробки и увеличивать тем самым мобильность жителей. Способствуют этому и принятые в городе-государстве законы, которые серьезно затрудняют процесс приобретения нового автомобиля.Кроме того, специальные медицинские приложения позволяют человеку постоянно следить за своим здоровьем и дистанционно общаться с врачами.Также в Сингапуре наилучшим образом отлажена система видеонаблюдения, которая позволяет молниеносно реагировать на совершенные правонарушения.Следом за Сингапуром в рейтинге расположились Лондон, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Чикаго. В двадцатку попали три города из Китая, а также индийский Бхубанешвар.Ни один российский город в топ-20 не попал.В прошлом году Сингапур также был лидером рейтинга. За ним следовали Барселона, Лондон, Сан-Франциско и Осло. В этом году главный город Каталонии опустился на девятое место, а столица Норвегии в список не попала.