Северная Корея создала свой iPad
2 июня 2017 09:22
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местная госкомпания Myohyang IT представила собственный планшет под названием… iPad. Apple наверняка не понравился такой ход.
В новинке установлен процессор с частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативки, 8 ГБ встроенной и до 16 ГБ внешней памяти. От аккумулятора этот iPad работает до 6 часов, Amazing! При таких то характеристиках…
Это уже не первый случай, когда северокорейцам всё равно на интеллектуальную собственность. К примеру, на торговых площадках в Пхеньяне размещались клоны iMac со своей ОС, очень похожей на macOS, пишет iphones.ru.
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