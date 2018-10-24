"Съест" никотин в крови. Учёные предложили революционный способ бросить курить

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Пока его дают только никотинозависимым мышам. В основе препарата лежит фермент NicA2-J1, который буквально поедает никотин. Хотя это даже не препарат, а подобие вакцины, принцип работы которой серьёзно отличается от разработок прошлых лет.Новое лекарство разрушает молекулы никотина непосредственно в потоке крови — до поступления его в головной мозг. Это сокращает побочное влияние на психику. Препарат борется не только с желанием курить, но и с самой "ломкой" курильщиков.В отличие от препаратов прошлых лет, новый фермент не разрушает все 100% никотина. Незначительная часть всё же остаётся в организме. Это позволяет снизить болезненные последствия для курильщиков.