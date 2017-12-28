Семья 34 года наряжала купленную в 1983 году рождественскую елку
28 декабря 2017 14:07
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В 1983 году жители города Ирвайн Джина и Джо Мистретта отдали 20 долларов за 60-сантиметровую сосну, которая продавалась в качестве рождественской елки. Они принесли дерево домой и украсили его гирляндой.
Когда праздники закончились, Мистретта решили сохранить маленькую сосну до следующего года и посадили ее в горшок. Через год они снова нарядили ее к Рождеству. Со временем это превратилось в семейную традицию.
За 34 года сосна изрядно выросла. Теперь она весит больше 130 килограммов. Чтобы дерево не упиралось в потолок, его приходится подпиливать. Кроме того, несколько раз в год его пересаживают в новый горшок.
Джина и Джо планируют оставить сосну в наследство одному из сыновей. Срок жизни этих деревьев достигает 300 лет, поэтому ее хватит на много поколений.
21 декабря сообщалось, что Комиссия по безопасности потребительских товаров США сняла видео, демонстрирующее, с какой скоростью огонь с загоревшейся новогодней елки может охватить весь дом.
Фото: страница Джины Мистретта в Facebook
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