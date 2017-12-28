Я нашел ошибку
Главные новости: 
Петарда взорвалась, а мальчик попал в больницу.
В Сызрани подросток разбрасывал вокруг себя петарды, и одна из них попала в капюшон ребенка
За оказание квалифицированной медицинской помощи и комплексного лечения врач-травматолог-ортопед потребовал взятку в размере 50 000 рублей.
Врач-травматолог чапаевской горбольницы попал под уголовное дело за вымогательство взятки
Он получал выплаты, как участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, не являясь таковым.
Самарец выплатит более миллиона рублей государству за мошенничество с социальными выплатами
На Волжском проспекте в Самаре появился новый арт-объект - памятник пивовару
На Волжском проспекте в Самаре появился новый арт-объект - памятник пивовару
Все они госпитализированы.
В самарской квартире двое взрослых и ребенок отравились угарным газом
Все, кто придет в гости к птицам, смогут пообщаться со специалистами, заботящимися о крылатых подопечных.
Новый домик для лебедей торжественно откроют завтра в парке Металлургов
В соглашении на 2018-2020 годы акцент будет сделан на работу в области молодежной политики. Это позволит создать условия для самореализации молодежи и включения молодых самарцев в социальную, культурную и научную жизнь города.
В Администрации Самары состоялось подписание трехстороннего соглашения о регулировании социально-трудовых отношений
Ровно в полночь по самарскому времени, после трансляции поздравления Президента Российской Федерации Владимира Путина, ночное небо над площадью Куйбышева раскрасит праздничный фейерверк.
В новогоднюю ночь самарцев приглашают на площадь Куйбышева, где пройдут праздничные гуляния
сегодня  Четверг, 28 декабря, 22:21
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/12:
USD 57.45
-0.28
EUR 68.23
-0.31
Искать
Новости /  В мире  

Семья 34 года наряжала купленную в 1983 году рождественскую елку

28 декабря 2017 14:07
198
Срок жизни этих деревьев достигает 300 лет, поэтому ее хватит на много поколений.
Как пишет lenta.ru, семья из американского штата Калифорния 34 года не выбрасывала рождественскую елку. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 1983 году жители города Ирвайн Джина и Джо Мистретта отдали 20 долларов за 60-сантиметровую сосну, которая продавалась в качестве рождественской елки. Они принесли дерево домой и украсили его гирляндой.

Когда праздники закончились, Мистретта решили сохранить маленькую сосну до следующего года и посадили ее в горшок. Через год они снова нарядили ее к Рождеству. Со временем это превратилось в семейную традицию.

За 34 года сосна изрядно выросла. Теперь она весит больше 130 килограммов. Чтобы дерево не упиралось в потолок, его приходится подпиливать. Кроме того, несколько раз в год его пересаживают в новый горшок.

Джина и Джо планируют оставить сосну в наследство одному из сыновей. Срок жизни этих деревьев достигает 300 лет, поэтому ее хватит на много поколений.

21 декабря сообщалось, что Комиссия по безопасности потребительских товаров США сняла видео, демонстрирующее, с какой скоростью огонь с загоревшейся новогодней елки может охватить весь дом. 




Фото: страница Джины Мистретта в Facebook
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5943
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2181
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9121
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2779
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10870
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3168
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2798
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1754
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2142
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2039
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1704
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3334
Весь список

Мероприятия
Самара встретит Новый год в гостях у Эльдара Рязанова
Мультимедийный парк «Россия - Моя история» весь январь можно посещать бесплатно
В Самаре Росгвардия организовала праздничный утренник для детей, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей
Весь список
Популярное
за сегодня

Жителей Самарской области ждет холодный бесснежный январь

635

Флагшток Большеглушицкого района внесен в «Книгу рекордов России»

522

На Волжском проспекте в Самаре появился новый арт-объект - памятник пивовару

414
за неделю

Самарская область будет пожизненно платить пенсию в размере 100 тысяч рублей в месяц Николаю Меркушкину?

4997

Экс-губернатор Самарской области выдвинут в совет директоров госкомпании

1702
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда