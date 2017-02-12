Сегодня состоится церемония вручения Grammy
12 февраля 2017 10:40
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В Лос-Анджелесе сегодня, 12 февраля состоится 59-я церемония награждения лауреатов американской музыкальной премии Grammy, которая вручается Национальной академией искусства и науки звукозаписи. Ведущим станет британец Джеймс Корден, чьи скетчи под маркой «Carpool Karaoke», выходящие в рамках «The Late Late Show with James Corden», стали в прошлом году интернет-хитами.
В декабре Национальная академия звукозаписи США объявила имена номинантов на премию. Лидером по количеству номинаций стала певица Бейонсе. По восемь номинаций получили Канье Уэст и Рианна. В разделе классической музыки на награду претендует россиянка Анна Нетребко, передает Радио Маяк.
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