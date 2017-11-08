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Новости /  В мире  

Саудовские власти собрались конфисковать до $800 млрд в рамках борьбы с коррупцией

8 ноября 2017 12:34
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Саудовские власти собрались конфисковать до $800 млрд в рамках борьбы с коррупцией
Планируется конфисковать счета и активы заподозренных в преступлениях принцев, бывших и нынешних чиновников.

Саудовские власти могут конфисковать до $800 млрд наличными и в виде разных активов в рамках кампании по борьбе с коррупцией, в которой заподозрили членов королевской семьи и министров. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным источников газеты, на выходных были задержаны более 60 принцев, чиновников и других влиятельных саудитов. Ранее Центральный банк Саудовской Аравии заморозил банковые счета фигурантов дел о коррупции.

«Они считают, что могут получить от этих людей от 2 до 3 трлн риалов. Это число, о котором они говорят», — приводит газета слова источника.

Большая часть этих денег хранится за рубежом, что может усложнить процесс их изъятия, сообщили источники газеты. Но даже их часть, по оценке WSJ, может помочь финансовому положению саудитов. Длительный период низких цен на нефть вынудил страну занимать деньги и тратить средства из резервного фонда, который с 2014 года сократился с $730 млрд до $487 млрд в августе 2017 года.

В субботу, 4 ноября, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд издал указ о создании верховного комитета по борьбе с коррупцией под председательством наследного принца с целью покончить с злоупотреблениями во власти, пишет РБК.

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