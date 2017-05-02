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Самый старый человек на Земле умер в возрасте 146 лет

2 мая 2017 23:04
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Власти Индонезии так и не смогли до сих пор официальным образом доказать возраст Содимеджи, который родился в 1870 году,
ВВС сообщили о смерти старейшего человека на Земле, которому совсем немного не хватило, чтобы достичь рубежа в полтора столетия. Смерть настигла мужчину по имени Содимеджо в возрасте 146 лет.

Старейший на Земле человек жил в Индонезии, и незадолго до смерти его пришлось госпитализировать из-за резко ухудшившегося самочувствия. Известно, что доживший до столь преклонных лет Содимеджи не вел здоровый образ жизни. Он всю жизнь курил, однако это не помешало ему пережить четырех своих жен, а также всех родившихся от него детей.

Родственники сообщили, что после выписки из больницы Содимеджи мог съесть не более нескольких ложек каши и пары глотков воды в день. Спустя несколько дней он вообще отказался от еды и воды, и так ничего и не съел до самой своей смерти.

Власти Индонезии так и не смогли до сих пор официальным образом доказать возраст Содимеджи, который родился в 1870 году, так как официальная регистрация новорожденных и выдача им документов началась в этой стране лишь в 20-м веке. сообщает planetanovosti.com

Фото   magspace.ru
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