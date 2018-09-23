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Самый смелый дневник. Вдохновляющая история 30-летней девушки, победившей рак

23 сентября 2018 17:26
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Теперь Оливия чувствует себя достаточно здоровой и сильной, чтобы приступить к исполнению своей мечты.
Оливии Роулендс было всего 29 лет, когда врачи поставили ей неутешительный диагноз: рак кишечника третьей стадии. Девушке предстояло пройти изнурительное лечение и навсегда попрощаться с мечтой стать матерью. И теперь она рассказала Daily Mail о том, как боролась с болезнью и почему не отказалась от своей мечты, передает life.ru.

Оливия вспоминает, что 2014 год был одним из лучших в её жизни — она вышла замуж за своего любимого Сэма Роулендса, с которым познакомилась в университете. Девушка была абсолютно счастлива, однако её мучило ощущение, что за везение придётся расплатиться.

"Мы были так счастливы, что я постоянно говорила ему: "Нам слишком повезло, что-то должно пойти не так""
Оливия Роулендс

В начале 2015 года Оливия начала испытывать боли в животе. Она обратилась к врачам с жалобами на постоянное вздутие и проблемы с пищеварением, но те списали симптомы на неправильное питание и менструальные боли. Девушка изменила рацион, но лучше ей не стало, к тому же её вес начал стремительно таять. К весне 2017 года боль стала почти невыносимой, но лишь осенью Оливия смогла пройти колоноскопию. Процедура заняла всего пять минут — медики сразу же увидели, в чём проблема.

"Мой врач сказала мне, что они обнаружили большую опухоль, и ей не нужно ждать биопсию, чтобы понять, что это рак. Я почувствовала ошеломляющее потрясение и в то же время облегчение. Я наконец-то знала, что со мной происходит"
Оливия Роулендс

Лечение удалось начать не сразу: колоноскопия спровоцировала сепсис, и девушке сперва пришлось бороться с инфекцией. Оливии установили колостому, и ей пришлось привыкать к мысли, что это устройство с ней надолго — возможно, навсегда.

"Я могу признать, что я плакала. Мне было 29, я недавно вышла замуж. Но Сэм был совершенно потрясающим. Он сказал: "Ты будешь выглядеть сексуально даже со стомой""
Оливия Роулендс

Опухоль Оливии была такой большой, что просто вырезать её врачи не могли. Сначала девушке было необходимо пройти несколько курсов химио- и лучевой терапии. Увы, эти процедуры должны были повредить яичники и сделать её бесплодной.

"Это была самая тяжёлая новость. Мне показалось, что меня лишают возможности стать матерью. Сэм держал меня за руку. Он сказал: "Что бы ни случилось, мы будем семьёй""
Оливия Роулендс

Чтобы не лишаться возможности стать матерью в будущем, Оливия прошла процедуру по сбору яйцеклеток. Медики оплодотворили их и спустя некоторое время сообщили девушке радостную новость — им удалось заморозить сразу четыре эмбриона.

А вот химиотерапию вновь пришлось отложить: болезнь распространялась и сепсис вернулся практически сразу после начала курса. Наконец в феврале медики решились на операцию. Они почти полностью удалили опухоль, и теперь Оливия могла вернуться к медикаментозному лечению.

"Не буду лгать: я была в ужасе от химиотерапии. Меня пугало моё самочувствие и то, что я потеряла волосы. Полтора месяца подряд хорошая неделя сменяла плохую. Но, когда я чувствовала себя хорошо, я проводила время с друзьями, мамой и Сэмом"
Оливия Роулендс

Изнурительное лечение Оливии закончилось в июле, а в августе выяснилось, что ей удалось войти в ремиссию. Тем не менее МРТ показала, что в лёгких девушки что-то есть. В полном ужасе она прибежала к онкологу, но тот обрадовал её — это не метастаз, а всего лишь кровяной сгусток.

""Оливия, это не то, что ты думаешь, — мягко сказал доктор Сандерс. — Это сгусток крови". Мне сказали, что у меня сгусток крови в лёгких, и я почувствовала себя на седьмом небе!"
Оливия Роулендс

Теперь Оливия чувствует себя достаточно здоровой и сильной, чтобы приступить к исполнению своей мечты. Она начала поиск суррогатной матери, которая выносит ребёнка для неё и Сэма. Девушка встала в очередь, но та движется слишком медленно, поэтому Оливия решила взять ситуацию в свои руки и записала ролик с обращением к потенциальной сурмаме. Она надеется, что однажды сможет обнять своего ребёнка вопреки всем диагнозам и прогнозам.

"У меня перехватывает дыхание от мысли о том, что кто-то может быть настолько добр, чтобы сделать это для нас. Мы надеемся, что где-то есть женщина, которая поможет нам стать семьёй, о которой мы мечтаем"
Оливия Роулендс 
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