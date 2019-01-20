"Самый милый в мире пёс" умер из-за тоски по другу
20 января 2019 19:05
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Известно, что у Бу были проблемы с сердцем после того, как умер его лучший друг — собака по кличке Бадди.
— Мы думаем, что его сердце буквально разбилось, когда Бадди ушёл от нас. Он держался и дал нам больше года. Но, похоже, пришло и его время, и я уверен, что это был самый радостный для них момент, когда они увидели друг друга на небесах, — написал хозяин псов.
Для его многочисленных поклонников по всему миру новость стала настоящей трагедией. В комментариях некоторые отмечают, что фотографии Бу и он сам помогали им справляться с недугами и переживать тяжёлые моменты жизни.
Фото: соцсети
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