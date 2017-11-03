Самый дорогой в мире виски оказался подделкой
3 ноября 2017 09:19
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Шотландский виски, считавшийся самым дорогим в мире, оказался подделкой. Об этом сообщает Би-Би-Си.
Покупателем напитка стал китайский миллионер, который приобрел его в швейцарском отеле. Стоимость одной порции составила около 600 тысяч рублей, что стало самой дорогой ценой за виски в истории. Покупка привлекла внимание экспертов. Они усомнились в подлинности напитка, заметив несоответствия между пробкой от бутылки и этикеткой.
Чтобы исключить подозрения, отель отправил образец виски шотландским специалистам. Анализ доказал, что это подделка. Напиток был представлен как односолодовый виски 1878 года, но эксперты выяснили, что изготовлен он не ранее 1970-го. Кроме того, он оказался не односолодовым, а купажированным, передает Радио Маяк.
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