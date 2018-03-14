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Самой счастливой страной мира в 2017 году, по мнению экспертов, стала Финляндия

14 марта 2018 23:46
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Первые строчки в рейтинге самых счастливых стран мира, по данным датского The Happiness Research Institute, заняли страны Северной Европы.
Датский исследовательский центр The Happiness Research Institute опубликовал предварительную версию рейтинга самых счастливых стран мира. Первую строчку в нем заняла Финляндия, передает РБК.

Топ-10 самых счастливых стран был опубликован в Twitter центра. Первые три строчки в нем занимают Финляндия, Норвегия и Дания.

Абсолютно бóльшую часть позиций в топ-10 завоевали европейские страны. Из неевропейских в список попали только Канада (7-е место), Новая Зеландия (8-е) и Австралия (10-е место).

На сайте института указывается, что для измерения счастья используются как качественные, так и количественные оценки, основанные на рекомендациях ООН и Организации экономического сотрудничества и развития. В расчет индекса берутся экономические показатели (безработица, инфляция, уровень ВВП на душу населения), а также опросы об общей удовлетворенности граждан жизнью и разного рода событиями.

В разделе вопросов и ответов на сайте института указывается, что специалистам исследовательского центра бессмысленно задавать вопрос, как стать счастливым: «К сожалению, мы не предлагаем персональные советы и рекомендации. Мы призываем людей самостоятельно искать специалистов в области психического здоровья для личных консультаций».

Помимо рейтинга датского Happiness Research Institute существует еще один, который по заказу ООН готовят специалисты из разных стран. Рейтинг ООН для 2018 года пока еще не был опубликован. В прошлом году первую строчку в нем заняла Норвегия, следом расположились соответственно Дания, Исландия и Швейцария. Самой несчастливой страной мира в 2017 году была признана Центрально-Африканская Республика. США заняли 14-е место, Германия — 16-е, Великобритания — 19-е место, а Франция разместилась на 31-й строке рейтинга. Россия в 2017 году заняла 49-е место, поднявшись на семь строчек по сравнению с предыдущим годом.

Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров рассказал, что, по данным центра, в России с 1990 по 2017 год доля счастливых людей увеличилась почти вдвое, передает ТАСС. Как утверждает глава ВЦИОМа, сейчас в стране счастливы 85% населения и лишь 13% считают себя несчастливыми. Вопрос, задававшийся россиянам при исследовании, звучал так: «В жизни бывает всякое — и хорошее, и плохое, но если говорить в целом, вы счастливы или нет?»


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