Самой счастливой страной мира в 2017 году, по мнению экспертов, стала Финляндия
14 марта 2018 23:46
280
Топ-10 самых счастливых стран был опубликован в Twitter центра. Первые три строчки в нем занимают Финляндия, Норвегия и Дания.
Абсолютно бóльшую часть позиций в топ-10 завоевали европейские страны. Из неевропейских в список попали только Канада (7-е место), Новая Зеландия (8-е) и Австралия (10-е место).
На сайте института указывается, что для измерения счастья используются как качественные, так и количественные оценки, основанные на рекомендациях ООН и Организации экономического сотрудничества и развития. В расчет индекса берутся экономические показатели (безработица, инфляция, уровень ВВП на душу населения), а также опросы об общей удовлетворенности граждан жизнью и разного рода событиями.
В разделе вопросов и ответов на сайте института указывается, что специалистам исследовательского центра бессмысленно задавать вопрос, как стать счастливым: «К сожалению, мы не предлагаем персональные советы и рекомендации. Мы призываем людей самостоятельно искать специалистов в области психического здоровья для личных консультаций».
Помимо рейтинга датского Happiness Research Institute существует еще один, который по заказу ООН готовят специалисты из разных стран. Рейтинг ООН для 2018 года пока еще не был опубликован. В прошлом году первую строчку в нем заняла Норвегия, следом расположились соответственно Дания, Исландия и Швейцария. Самой несчастливой страной мира в 2017 году была признана Центрально-Африканская Республика. США заняли 14-е место, Германия — 16-е, Великобритания — 19-е место, а Франция разместилась на 31-й строке рейтинга. Россия в 2017 году заняла 49-е место, поднявшись на семь строчек по сравнению с предыдущим годом.
Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров рассказал, что, по данным центра, в России с 1990 по 2017 год доля счастливых людей увеличилась почти вдвое, передает ТАСС. Как утверждает глава ВЦИОМа, сейчас в стране счастливы 85% населения и лишь 13% считают себя несчастливыми. Вопрос, задававшийся россиянам при исследовании, звучал так: «В жизни бывает всякое — и хорошее, и плохое, но если говорить в целом, вы счастливы или нет?»
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
671
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
693
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
635
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1312
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
827
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
904
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1513
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
827
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4004
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2312
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2754
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2651
Мероприятия