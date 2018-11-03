Самая плодовитая мать Африки, родившая 44 ребёнка: Мои дети не нужны их отцу

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В тринадцать лет Мариам впервые родила — на свет появилась пара близнецов. Два года спустя женщина произвела на свет тройняшек, а следом — четверняшек. После шести родов и восемнадцати детей Мариам решила обратиться к врачу, чтобы тот прописал ей контрацептивы, однако медик заявил, что женщина должна рожать и дальше — в противном случае она умрёт. Тот же совет дали и в другой больнице.Впрочем, много лет спустя отчаявшаяся женщина убедила врачей поставить ей внутриматочную спираль, и это едва не закончилось трагедией — Мариам на месяц впала в кому. После последних родов медики решили проблему радикально и перевязала многодетной матери трубы. Судя по всему, операция прошла успешно — Мариам больше не беременеет.Впрочем, назвать её жизнь лёгкой по-прежнему невозможно — она в одиночку растит тридцать восемь выживших детей. Их отец — муж Мариам — своим потомством совершенно не интересуется. Теперь он появляется дома не чаще раза в год и лишь для того, чтобы переспать с супругой и снова исчезнуть. Тем не менее Мариам не жалуется, ведь когда муж был рядом, она жила в постоянном страхе — мужчина нередко её избивал."Замужняя жизнь не бывает лёгкой, но женщины должны терпеть, ведь так было всегда, так жили наши прабабушки"Мариам НабатанзиЧтобы прокормить детей, Мариам берётся за любую работу — она умеет шить, печь торты и класть кирпичи, подрабатывает стилистом и парикмахером, а также торгует целебными травами. Женщина надеется, что все её дети получат хорошее образование и в будущем будут счастливее, чем она. Хотя и себя Мариам несчастной не считает, называя смыслом своей жизни заботу о малышах.