Самая плодовитая мать Африки, родившая 44 ребёнка: Мои дети не нужны их отцу
3 ноября 2018 19:45
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Мариам рассказывает, что её детство было очень непростым. Её мать умерла, когда девочка была маленькой, и отец взял новую жену, которая убила всех её братьев и сестёр. Мариам чудом удалось уцелеть, но мачеха не остановилась. Она решила во что бы то ни стало избавиться от падчерицы, и в двенадцать лет Мариам продали в жёны сорокалетнему мужчине, передает life.ru.
В тринадцать лет Мариам впервые родила — на свет появилась пара близнецов. Два года спустя женщина произвела на свет тройняшек, а следом — четверняшек. После шести родов и восемнадцати детей Мариам решила обратиться к врачу, чтобы тот прописал ей контрацептивы, однако медик заявил, что женщина должна рожать и дальше — в противном случае она умрёт. Тот же совет дали и в другой больнице.
Впрочем, много лет спустя отчаявшаяся женщина убедила врачей поставить ей внутриматочную спираль, и это едва не закончилось трагедией — Мариам на месяц впала в кому. После последних родов медики решили проблему радикально и перевязала многодетной матери трубы. Судя по всему, операция прошла успешно — Мариам больше не беременеет.
Впрочем, назвать её жизнь лёгкой по-прежнему невозможно — она в одиночку растит тридцать восемь выживших детей. Их отец — муж Мариам — своим потомством совершенно не интересуется. Теперь он появляется дома не чаще раза в год и лишь для того, чтобы переспать с супругой и снова исчезнуть. Тем не менее Мариам не жалуется, ведь когда муж был рядом, она жила в постоянном страхе — мужчина нередко её избивал.
"Замужняя жизнь не бывает лёгкой, но женщины должны терпеть, ведь так было всегда, так жили наши прабабушки"
Мариам Набатанзи
Чтобы прокормить детей, Мариам берётся за любую работу — она умеет шить, печь торты и класть кирпичи, подрабатывает стилистом и парикмахером, а также торгует целебными травами. Женщина надеется, что все её дети получат хорошее образование и в будущем будут счастливее, чем она. Хотя и себя Мариам несчастной не считает, называя смыслом своей жизни заботу о малышах.
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