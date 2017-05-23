Самая нелепая смерть в мире
23 мая 2017 21:59
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В ходе расследования обстоятельств аварии было выявлено обычное банальное дорожно-транспортное происшествие. Призер при этом соблюдал все правила и ехал с допустимой скоростью. А его гибель произошла при легком столкновении по вине другого водителя.
Исходя из судебно-медицинской экспертизы гибель мужчины произошла из-за вредной привычки ковыряться в носу. При незначительном столкновении палец пробил решетчатую кость и повредил мозг. Эксперты утверждают, что если бы не эта дурная привычка – погибший был бы жив.
Фото readpicture.ru
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