Самая нелепая смерть в мире

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В ходе расследования обстоятельств аварии было выявлено обычное банальное дорожно-транспортное происшествие. Призер при этом соблюдал все правила и ехал с допустимой скоростью. А его гибель произошла при легком столкновении по вине другого водителя.Исходя из судебно-медицинской экспертизы гибель мужчины произошла из-за вредной привычки ковыряться в носу. При незначительном столкновении палец пробил решетчатую кость и повредил мозг. Эксперты утверждают, что если бы не эта дурная привычка – погибший был бы жив.Фото readpicture.ru