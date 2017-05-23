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Самая нелепая смерть в мире

23 мая 2017 21:59
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Исходя из судебно-медицинской экспертизы гибель мужчины произошла из-за вредной привычки ковыряться в носу.
«Премию Дарвина» виртуально присуждают погибшим или покалечившимся людям в результате нелепых случаев или вызванных собственными абсурдными действиями. Именно такую премию присудили мужчине, погибшему в автомобильной аварии в 1997 году, она была признана самой глупой и нелепой смертью, пишет planetanovosti.com.

В ходе расследования обстоятельств аварии было выявлено обычное банальное дорожно-транспортное происшествие. Призер при этом соблюдал все правила и ехал с допустимой скоростью. А его гибель произошла при легком столкновении по вине другого водителя.

Исходя из судебно-медицинской экспертизы гибель мужчины произошла из-за вредной привычки ковыряться в носу. При незначительном столкновении палец пробил решетчатую кость и повредил мозг. Эксперты утверждают, что если бы не эта дурная привычка – погибший был бы жив. 

Фото readpicture.ru
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