США приняли решение о высылке российских дипломатов и сотрудников дипмиссий
26 марта 2018 19:03
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Высылке подлежат 48 российских дипломатов и 12 сотрудников российского представительства при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. На то, чтобы покинуть Соединенные Штаты, им дается одна неделя. Кроме того, 30 марта будет закрыто российское генконсульство в Сиэтле.
Посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Госдеп США для информирования о сложившейся ситуации. Антонов уже отреагировал на принятые Вашингтоном меры, назвав высылку дипломатов «серьезным ударом для количественного и качественного состава российской дипмиссии», его слова цитирует «РИА Новости».
Источник Reuters в администрации Белого дома указал, что 12 высылаемых сотрудников российского представительства при ООН, по версии Вашингтона, были причастны к деятельности российских разведывательных служб. Представитель администрации заявил, что все они злоупотребляли своими дипломатическими привилегиями.
Канада также объявила о высылке четырех россиян «в знак солидарности с Великобританией», цитирует Reuters заявление Оттавы. Кроме того, Канада отклонила выдачу разрешения на работу с дипломатическим статусом в стране для трех россиян. Высылаемые дипломаты, заявили в Оттаве, занимались разведывательной деятельностью и «использовали дипломатический статус для подрыва безопасности Канады и вмешательства в канадскую демократию».
Помимо США, о высылке российских дипломатов 26 марта объявили также Германия, Франция, Чехия, Нидерланды, Польша, Украина, Эстония, Латвия, Литва и ряд других европейских стран. До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москве неизвестно о планах по высылке российских дипломатов. Вместе с тем Песков подчеркнул, что Россия будет готова действовать по «принципу взаимности».
Ранее, 24 марта, о готовности администрации Дональда Трампа выслать «десятки» российских дипломатов сообщал Bloomberg. Соответствующую рекомендацию ему, по данным источников агентства, дали по итогам консультаций его советники. Вместе с тем, отмечал Bloomberg, Трамп намеревался дождаться соответствующего решения от европейских союзников США. В тот же день The Times сообщила о том, что примеру Великобритании, выславшей 23 российских дипломата, готовы последовать 20 европейских стран.
В предыдущий раз США высылали российских дипломатов в декабре 2016 года. Это стало реакцией правительства Барака Обамы на донесения спецслужб о том, что Москва вмешивалась в избирательную кампанию в стране. Всего тогда персонами нон грата были объявлены 35 дипломатов, кроме того, российским дипломатам был закрыт доступ на две дачи.
Россия ответила на этот шаг лишь полгода спустя. В июле 2017 года Москва объявила о высылке 755 американских дипломатов, закрытии доступа американцам к ведомственной даче в Серебряном Бору и посольскому складу на юге Москвы. Решение России последовало непосредственно за принятием в конгрессе закона о новых санкциях против России.
Июльское решение российских властей о резком сокращении численности американской миссии объяснялось необходимостью в паритете по дипломатическому и техническому персоналу: с тех пор последние полгода у США в России и у России в США было по 455 работников посольств и консульств.
Наконец, месяц спустя, 31 августа, Вашингтон анонсировал свои ответные меры. Они заключались в закрытии генконсульства в Сан-Франциско и дипломатических объектов в Нью-Йорке и Вашингтоне. С тех пор у России и США было по одному посольству и три консульства.
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