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Новости /  В мире  

США намерены выйти из Всемирного почтового союза

18 октября 2018 19:14
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Из-за заниженных сборов на посылки из КНР и других стран.
Власти США намерены покинуть Всемирный почтовый союз из-за заниженных сборов на посылки из КНР и других стран, сообщает life.ru со ссылкой на издание The Hill.

По мнению главы Белого дома Дональда Трампа, такая политика наносит ущерб американской почтовой инфраструктуре. Ведь, например, стоимость отправки посылки из Пекина в США значительно меньше, чем между внутренними пересылками в стране.

Отмечается, что если Штаты смогут заключить новое соглашение с ВПС, то американские власти пересмотрят своё решение по данному делу. 
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