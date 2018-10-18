США намерены выйти из Всемирного почтового союза

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По мнению главы Белого дома Дональда Трампа, такая политика наносит ущерб американской почтовой инфраструктуре. Ведь, например, стоимость отправки посылки из Пекина в США значительно меньше, чем между внутренними пересылками в стране.Отмечается, что если Штаты смогут заключить новое соглашение с ВПС, то американские власти пересмотрят своё решение по данному делу.