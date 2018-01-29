СМИ узнали, что парламент Индонезии готовит поправки в УК, запрещающие сексуальные связи вне брака
29 января 2018 23:52
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Как пишет агентство, законопроект направлен на криминализацию внебрачных связей, однополых отношений и сожительства. Большинство из представленных в парламенте партий поддерживают поправки, сообщает агентство. Многие политики не выступают в защиту прав ЛГБТ, боясь потерять преимущественно консервативных избирателей — в следующем году в стране ожидаются парламентские и президентские выборы. В парламенте Индонезии обсуждали вопрос о поправках в Уголовный кодекс на протяжении многих лет, однако теперь депутаты близки к тому, чтобы финализировать законопроект. Это, по данным агентства, ожидается в течение ближайших недель.
Представитель правозащитной организации Human Rights Watch Андреас Харсоно заявил агентству, что следить за соблюдением положений документа, не нарушая право на неприкосновенность частной жизни, властям будет сложно. По его словам, принятие такого законопроекта помешает развитию индонезийских общества и экономики, так как «правоохранительные органы будут заняты слежением за моралью».
В декабре 2017 года Конституционный суд Индонезии отказал активистам организации «Союз семейной любви», которые добивались признания внебрачных и нетрадиционных связей незаконными.
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