СМИ сообщили о пропаже самой дорогой картины в мире
31 марта 2019 15:44
96
По информации издания, в сентябре 2018 года филиал Лувра в столице ОАЭ отменил презентацию картины "без объяснения причин". При этом департамент культуры и туризма Абу-Даби отказался отвечать на вопросы, однако, как анонимно заявили работники филиала, у них "нет информации о местонахождении полотна".
Другой источник New York Times сообщил, что парижский Лувр также не смог определить, где находится "Спаситель мира". При этом официальные лица Франции надеются, что картину найдут, и планируют включить ее в экспозицию, приуроченную к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи.
В ноябре 2017 года "Спасителя мира" продали частному коллекционеру за рекордную для произведений искусства стоимость — 450 миллионов долларов (с учетом комиссии аукциона Christie's). По данным New York Times, полотно приобрел саудовский принц Бадр бен Абдулла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд. Власти Абу-Даби от комментариев воздержались.
Лувр в Абу-Даби, открывшийся в 2017 году, — единственный в мире музей за пределами Франции, которому разрешено использовать оригинальный бренд Лувра.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
257
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4754
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4738
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
549
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
836
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
803
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
390
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1019
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1039
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2022
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2292
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1375
Мероприятия
С 17 по 27 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет ежегодный оперный фестиваль