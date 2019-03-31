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СМИ сообщили о пропаже самой дорогой картины в мире

31 марта 2019 15:44
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Сотрудники филиала Лувра в Абу-Даби не знают, где находится картина Леонардо да Винчи
Сотрудники филиала Лувра в Абу-Даби не знают, где находится картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира", сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

По информации издания, в сентябре 2018 года филиал Лувра в столице ОАЭ отменил презентацию картины "без объяснения причин". При этом департамент культуры и туризма Абу-Даби отказался отвечать на вопросы, однако, как анонимно заявили работники филиала, у них "нет информации о местонахождении полотна".

Другой источник New York Times сообщил, что парижский Лувр также не смог определить, где находится "Спаситель мира". При этом официальные лица Франции надеются, что картину найдут, и планируют включить ее в экспозицию, приуроченную к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи.

В ноябре 2017 года "Спасителя мира" продали частному коллекционеру за рекордную для произведений искусства стоимость — 450 миллионов долларов (с учетом комиссии аукциона Christie's). По данным New York Times, полотно приобрел саудовский принц Бадр бен Абдулла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд. Власти Абу-Даби от комментариев воздержались.

Лувр в Абу-Даби, открывшийся в 2017 году, — единственный в мире музей за пределами Франции, которому разрешено использовать оригинальный бренд Лувра. 



Фото:   соцсети










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