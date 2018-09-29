СМИ: США нашли замену российским ракетным двигателям
29 сентября 2018 16:17
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Он разрабатывается компанией Blue Origin, принадлежащей американскому миллиардеру Джефу Безосу.
Как говорится на сайте компании United Launch Alliance, занимающейся созданием Vulcanа, запуск этой ракеты-носителя запланирован на середину 2020 года.
— Мы рады начать новое партнёрство с Blue Origin и надеемся на успешный первый полёт нашей ракеты нового поколения, — заявил президент United Launch Alliance Тори Бруно.
Отмечается, что подобная сделка имеет стратегическое значение для Пентагона, где ранее заявляли, что давно хотели бы "положить конец использованию российских двигателей РД-180".
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