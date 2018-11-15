Я нашел ошибку
Главные новости: 
В столице Урала собралось более 100 человек из 77 субъектов России.
Волонтёры СО принимают участие во Всероссийском форуме ресурсных центров добровольчества
Со слов задержанного он приобрел изъятое через тайник-закладку у неустановленного лица для последующего сбыта в Самаре.
Сызранские полицейские изъяли у пассажира поезда "Москва-Челябинск" прекурсоры наркотических средств в особо крупном размере
Спасатели извлекли водителя из поврежденной кабины и передали врачам скорой помощи для дальнейшей госпитализации.
В Кинельском районе при столкновении четырех большегрузов, одного из водителей зажало в кабине
Отмечается, что желающих приобрести российские системы ПВО не останавливают даже американские санкции.
СМИ: Не менее 13 стран заинтересованы в покупке С-400
Самарцы на своей площадке переиграли столичную МБА — 76:61.
Баскетболисты «Самары» вышли в четвертьфинал Кубка России
Его команда провела настолько слабую игру, что болельщики закидали игроков яйцами.
Очень плохо сыграл. На футболиста совершили покушение из-за неудачного матча
Во Франции расследуется дело о финансовых махинациях и уходе от налогов, по которому проходит российский бизнесмен Зиявудин Магомедов.
Зиявудин Магомедов оказался фигурантом уголовного дела во Франции
Компания Axon разработала инновационный электрический шокер Taser Pulse под названием Pulse +.
Инженеры создали пистолет, который вызывает полицию после выстрела
сегодня  Пятница, 16 ноября, 00:07
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/11:
USD 66.62
-1.38
EUR 75.54
-1.22
Искать
Новости /  В мире  

СМИ: Не менее 13 стран заинтересованы в покупке С-400

15 ноября 2018 21:19
125
Отмечается, что желающих приобрести российские системы ПВО не останавливают даже американские санкции.
Более 13 стран заинтересованы в покупке российских систем ПВО С-400, передает life.ru. Об этом сообщает канал CNBC со ссылкой на разведывательное сообщество США.

Известно, что Вашингтон под угрозой санкций отговаривает государства от покупки российского вооружения в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции".

При этом сообщается о большом списке стран, которые всё ещё планируют приобрести С-400. В данный список входят Саудовская Аравия, Египет, Катар, Вьетнам и другие.

Ранее стало известно, что Россия поставит Вооружённым силам Индии пять комплектов С-400 до 2023 года. Приобретение обойдётся индийской стороне почти в 5,5 миллиарда долларов. 



Фото:   youtube.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
299
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
295
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
786
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
854
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
827
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
861
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
714
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
730
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1140
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1501
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1562
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2691
Весь список

Мероприятия
Самара поддержит Всемирный день недоношенных детей
Завтра в «МТЛ Арене» состоится всероссийский день самбо
В Самаре пройдет семинар «Эндоскопия в диагностике и лечении раннего рака желудочно-кишечного тракта»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные