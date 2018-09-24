СМИ: Michael Kors купит дом моды Versace за два миллиарда долларов?

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По данным издания, сумма сделки составляет два миллиарда долларов. Потенциальным покупателем является американская компания Michael Kors. Владельцем может стать и фирма Tiffany.Итальянский модельер и дизайнер Джанни Версаче основал модный дом Versace в 1978 году. В 1997 году его застрелил серийный убийца на пороге его дома. Дело Джанни продолжила его сестра Донателла.Фото: соцсети