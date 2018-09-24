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СМИ: Michael Kors купит дом моды Versace за два миллиарда долларов?

24 сентября 2018 22:58
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Он был основан в 1978 году итальянским модельером и дизайнером Джанни Версаче, после того, как его убили, дело продолжила его сестра Донателла.
Модный дом Versace может получить нового владельца. Вопрос о продаже уже решается и, возможно, об этом будет объявлено в ближайшее время, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в индустрии моды, передает life.ru.

По данным издания, сумма сделки составляет два миллиарда долларов. Потенциальным покупателем является американская компания Michael Kors. Владельцем может стать и фирма Tiffany.

Итальянский модельер и дизайнер Джанни Версаче основал модный дом Versace в 1978 году. В 1997 году его застрелил серийный убийца на пороге его дома. Дело Джанни продолжила его сестра Донателла. 



Фото: соцсети
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