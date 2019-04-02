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Шведские музыканты призвали бойкотировать Евровидение в Израиле

2 апреля 2019 22:52
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Авторы обвиняют власти Израиля в апартеиде и нарушении базовых прав палестинцев и предлагают приостановить участие Израиля в культурном обмене.
Как передает РИА Новости, более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры во вторник в открытом письме призвали сказать нет Евровидению в Тель-Авиве из-за политики властей Израиля.

"Мы, шведские музыканты и деятели культуры, подписавшие это письмо, не можем молча смотреть на то, как Израиль использует международный музыкальный конкурс "Евровидение", чтобы скрыть свои преступления против палестинского народа", - говорится в письме, озаглавленном "Швеция должна сказать нет Евровидению в Израиле". Его опубликовала газета Aftonbladet.

Авторы обвиняют власти Израиля в апартеиде и нарушении базовых прав палестинцев и предлагают приостановить участие Израиля в культурном обмене. Среди подписавших письмо музыканты Юаким Тострём, Лав Антелл, Стефан Сундстрем, Микаэль Вье.
Конкурс пройдет в Тель-Авиве в середине мая, Швецию будет представлять Йон Лундвик с песней Too Late for Love. 
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