Шведские музыканты призвали бойкотировать Евровидение в Израиле
2 апреля 2019 22:52
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"Мы, шведские музыканты и деятели культуры, подписавшие это письмо, не можем молча смотреть на то, как Израиль использует международный музыкальный конкурс "Евровидение", чтобы скрыть свои преступления против палестинского народа", - говорится в письме, озаглавленном "Швеция должна сказать нет Евровидению в Израиле". Его опубликовала газета Aftonbladet.
Авторы обвиняют власти Израиля в апартеиде и нарушении базовых прав палестинцев и предлагают приостановить участие Израиля в культурном обмене. Среди подписавших письмо музыканты Юаким Тострём, Лав Антелл, Стефан Сундстрем, Микаэль Вье.
Конкурс пройдет в Тель-Авиве в середине мая, Швецию будет представлять Йон Лундвик с песней Too Late for Love.
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