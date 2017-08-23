Шойгу заявил об окончании гражданской войны в Сирии
23 августа 2017 22:40
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«В Сирии нам удалось, отделив одних от других, создать четыре зоны деэскалации и прекратить фактически гражданскую войну», — заявил министр на международном военно-техническом форуме «Армия-2017», где встретился с коллегой из Ливана Якубом Ас-Саррафом.
По словам Шойгу, сегодня сотрудничество России и Ливана «наиболее актуально, так как ваша страна находится в зоне возможной нестабильности или расширения нестабильности в этом регионе, которая уже задела и Ирак, и Сирию».
Глава Минобороны России отметил, что российские военные с удовлетворением наблюдают за успехами Ливана на северо-востоке страны в борьбе с боевиками «Джабхат Фатх аш-Шам» и «Исламского государства» (организации, запрещенные в России).
Якуб Ас-Сарраф, отвечая Шойгу, отметил положительное влияние России на Ближнем Востоке. Он заявил, что возвращение России в регион и конкретно в Ливан кроме прочего сказалось на расширении возможностей и свобод населения его страны.
Расходы России на военную операцию в Сирии, начатую в сентябре 2015 года, к июню 2017 года, по подсчетам партии «Яблоко», могут составлять от 108 млрд до 140 млрд руб. По этим данным, боевые вылеты российской авиации в Сирии стоили бюджету от 90 млрд до 117 млрд руб., от 3,5 млрд до 6,3 млрд руб. было потрачено на пуски 71 крылатой ракеты типа «Калибр». Ущерб от потерь военной техники колеблется на уровне 9,3–11,5 млрд руб. Еще 3,8 млрд руб. было потрачено на выплаты военным и их питание. 102 млн руб. ушло на выплаты семьям погибших.
До этого РБК, опираясь на свои данные, оценивал полугодовую стоимость операции в Сирии в 38 млрд руб.
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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