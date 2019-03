106

Школьная тетрадь Пола Маккартни с критическими заметками учителя на полях красным карандашом и рисунком с изображением курильщика на тыльной стороне обложки выставлена на аукцион в Англии за 10 тыс. фунтов стерлингов (более 13 тыс. долларов), передает ТАСС со ссылкой на представителя торгового дома Omega Auctions. Торги пройдут 26 марта в городке Ньютон-ле-Уиллоу на западе Англии, сообщает newsru.com В тетради участника рок-группы The Beatles 22 страницы. На них записаны пять эссе Маккартни, в том числе по произведению английского писателя Томаса Харди (1840-1928) "Возвращение на родину" и эпической поэме английского поэта, политического деятеля Джона Мильтона (1608-1674) "Потерянный рай".Пометки преподавателя литературы Алана Дурбана сопровождают все пять сочинений, однако оценки работ неплохие. "Вначале следует ответить на вопрос, прежде чем оспаривать его", - гласит одно из замечаний. Раритет выставила на торги сохранившая анонимность семья из Ливерпуля. По свидетельству ее членов, тетрадь находилась у них "столько, сколько они себя помнят", пишет газета The Daily Mail.На тех же торгах выставлена кассета с композициями еще одного "битла" Джорджа Харрисона, которые были созданы и записаны в 1978 году, но достоянием гласности становятся впервые. Она предварительно оценена в 3 тыс. фунтов (почти 4 тыс. долларов).Поклонникам ливерпульской группы также предлагают золотую оправу Джона Леннона без линз, а также плакат The Beatles, приобретенный в прошлом году на распродаже в США всего за семь долларов. Его начальная ценв установлена в 12 тыс. фунтов (15,7 тыс. долларов).В мае в США, по данным издания, пройдут еще одни торги, связанные с "Битлз". Ожидается, что бейсбольный мяч, подписанный всеми участниками коллектива, будет продан на аукционе Julien's Auctions ("Джулиенс окшнс") за 98,5 тыс. долларов, а редкая копия альбома Yesterday and Today, вышедшая в США и Канаде и подписанная Ленноном, Маккартни и Ринго Старром, - за 178,7 тыс. долларов.Группа The Beatles была создана в 1960 году и распалась в 1970 году. После этого все четверо музыкантов - Джон Леннон (1940-1980), Пол Маккарти, Джордж Харрисон (1943-2001) и Ринго Старр начали сольные карьеры. Журнал "Роллинг стоун" поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен, а пластинка этой группы Sgt. Pepper"s Lonely Hearts Club Band возглавляет рейтинг лучших 500 альбомов по версии этого журнала. По числу композиций, занимавших первые места в хит-парадах, The Beatles являются лидерами как в Великобритании, так и в США.