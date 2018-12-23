С мыса Канаверал стартовала ракета Falcon 9 с улучшенным спутником GPS
23 декабря 2018 22:24
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Компания SpaceX показала в прямом эфире запуск ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Канаверал в США, которая вывела на орбиту аппарат GPS III. Это уже 21-й запуск компании в 2018 году.
Аппарат GPS III станет первым в группировке из 32 спутников GPS третьего поколения. Вес аппарата — 3,8 тонны.
Фотографиями запуска уже успели поделиться пользователи соцсетей.
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