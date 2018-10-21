С молотка ушёл последний Cadillac Элвиса Пресли

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Автомобиль являлся последним транспортным средством Элвиса, он накатал на нём более 100 тысяч километров.Машина имеет кондиционер, магнитолу, кожаную обивку и третий ряд мест, двигатель объёмом 7,7 литра и мощностью 220 л. с. и автоматическую четырёхступенчатую коробку.