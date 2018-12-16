С 1 января 2019 года в Нью-Йорке вводится запрет на одноразовые изделия из пенополистирола
16 декабря 2018 16:07
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С 1 января в пяти боро Нью-Йорка начнет действовать запрет на продажу изделий из пенополистирола. Казалось бы, зачем следует вводить такие жесткие ограничения? Тем не менее, такой шаг вполне оправдан, особенно, учитывая размеры и количество жителей самого Нью-Йорка.
Нельзя отрицать, что изделия из пенополистирола выгодны во многих отношениях. Малый вес, удобство в эксплуатации, а, главное, дешевизна — для кого-то такие преимущества делают запрет нелогичным, непонятным и неправильным. Но пенополистирол, как правило, не перерабатывается и не разлагается в естественных условиях. При этом, он выделяет большое количество вредных химических веществ и токсинов, особенно при нагревании. Если учесть, что изделия из этого материала составляют 30% соответствующего ассортимента товаров, то становятся понятны истинные масштабы проблемы и причины появления таких ограничений.
Полистирол действительно дешев, что объясняет его привлекательность как упаковочного материала для более чем 40 тыс. наименований товаров. А это, в свою очередь, приводит к массовым загрязнениям. В 2014 году Департамент санитарии сообщил, что было собрано около 28,5 тыс. тонн пенополистирола, а большая часть от общего количества представляет собой одноразовую посуду.
Запрет на использование такой тары уже пробовали ввести в 2015 году, однако соответствующее решение в суде не было принято из-за недостаточного количества доказательств того, что утилизация пенополистирола была экономически невыгодной и экологически неприемлемой. После того, как был проведен более углубленный анализ, судья отменил свое решение, утвердив запрет на использование этого материала в июне этого года. Поэтому теперь и Нью-Йорк, как и Вашингтон, Портленд, Сиэтл, Сан-Франциско, Миннеаполис, Окленд и Олбани, скоро начнет избавляться от пенополистирола.
Несмотря на слово «запрет», некоторые, особенно малые предприятия, будут освобождаться от таких мер. Но только в том случае, если предоставят доказательства, что они не могут использовать другие, допустимые варианты (алюминий, пластмасса, бумага, стекло). Кроме того, власти намерены помочь компаниям с переходом на использование других видов упаковок.
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