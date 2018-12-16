Я нашел ошибку
Главные новости: 
Конец безвластия в Нефтегорском районе принес облегчение не всем местным чиновникам.
Бывшего и.о. главы Нефтегорского района лишили должности
Остальные граждане РФ получили незначительные травмы, есть переломы. Их могут выписать из больницы уже сегодня.
Пострадавшая в Швейцарии россиянка находится в тяжёлом состоянии
Ребята попросили к Новому году игровую приставку.
В преддверии новогодних праздников футбольный клуб "Крылья Советов" подарил детям из приюта "Надежда" подарки
Запашный пожаловался Путину на открытие в Сколкове Cirque du Soleil
Включая чашки, миски, тарелки, контейнеры для пищи на вынос и поддоны., а также на упаковку из полистирола, часто называемой упаковкой арахиса.
С 1 января 2019 года в Нью-Йорке вводится запрет на одноразовые изделия из пенополистирола
Так, за прошедшее десятилетие добыча морепродуктов увеличилась в полтора раза, а доходы — в пять раз, при этом рыбная отрасль РФ продолжает расти стабильными темпами, добавляет автор статьи.
СМИ Японии рассказали о возрождении в России рыбной отрасли
Ведомство опубликовало список страниц, обрабатывающих номера телефонов, адресов электронной почты и адресов доставки для дальнейшей перепродажи.
Россиян предупредили о сайтах, собирающих данные покупателей билетов на ёлки
Российское посольство в Швейцарии подтвердило информацию об инциденте и сообщило о пострадавших россиянах.
В Швейцарии разбился автобус с россиянами
сегодня  Воскресенье,16 декабря, 19:17
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/12:
USD 66.43
0.18
EUR 75.39
0
Искать
Новости /  В мире  

С 1 января 2019 года в Нью-Йорке вводится запрет на одноразовые изделия из пенополистирола

16 декабря 2018 16:07
152
Включая чашки, миски, тарелки, контейнеры для пищи на вынос и поддоны., а также на упаковку из полистирола, часто называемой упаковкой арахиса.
С 1 января 2019 года в Нью-Йорке вводится запрет на одноразовые изделия из пенополистиролаВключая чашки, миски, тарелки, контейнеры для пищи на вынос и поддоны., а также на упаковку из полистирола, часто называемой упаковкой арахиса, передает @UnitedNationsRU.
.
С 1 января в пяти боро Нью-Йорка начнет действовать запрет на продажу изделий из пенополистирола. Казалось бы, зачем следует вводить такие жесткие ограничения? Тем не менее, такой шаг вполне оправдан, особенно, учитывая размеры и количество жителей самого Нью-Йорка.

Нельзя отрицать, что изделия из пенополистирола выгодны во многих отношениях. Малый вес, удобство в эксплуатации, а, главное, дешевизна — для кого-то такие преимущества делают запрет нелогичным, непонятным и неправильным. Но пенополистирол, как правило, не перерабатывается и не разлагается в естественных условиях. При этом, он выделяет большое количество вредных химических веществ и токсинов, особенно при нагревании. Если учесть, что изделия из этого материала составляют 30% соответствующего ассортимента товаров, то становятся понятны истинные масштабы проблемы и причины появления таких ограничений.

Полистирол действительно дешев, что объясняет его привлекательность как упаковочного материала для более чем 40 тыс. наименований товаров. А это, в свою очередь, приводит к массовым загрязнениям. В 2014 году Департамент санитарии сообщил, что было собрано около 28,5 тыс. тонн пенополистирола, а большая часть от общего количества представляет собой одноразовую посуду.

Запрет на использование такой тары уже пробовали ввести в 2015 году, однако соответствующее решение в суде не было принято из-за недостаточного количества доказательств того, что утилизация пенополистирола была экономически невыгодной и экологически неприемлемой. После того, как был проведен более углубленный анализ, судья отменил свое решение, утвердив запрет на использование этого материала в июне этого года. Поэтому теперь и Нью-Йорк, как и Вашингтон, Портленд, Сиэтл, Сан-Франциско, Миннеаполис, Окленд и Олбани, скоро начнет избавляться от пенополистирола.

Несмотря на слово «запрет», некоторые, особенно малые предприятия, будут освобождаться от таких мер. Но только в том случае, если предоставят доказательства, что они не могут использовать другие, допустимые варианты (алюминий, пластмасса, бумага, стекло). Кроме того, власти намерены помочь компаниям с переходом на использование других видов упаковок.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
15 декабря 2018  11:24
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. 
В мире
894
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
621
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
989
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
885
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
606
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
598
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1142
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1012
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1387
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1778
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1867
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3082
Весь список

Мероприятия
Светлана Галактионова стала гостем ДК на площади Кирова
Детскому музыкально-хореографическому театру «Искорки» - 20 лет
В Самаре пройдет городской конкурс видеороликов «Авторский взгляд» на английском языке
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные