С 7 по 11 ноября ожидаются сильные магнитные бури
7 ноября 2017 13:56
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А кое-где не исключен даже магнитный шторм. По заявлению метеорологов, пиковое состояние придется на период с 8 по 11 ноября, после чего геомагнитное поле Земли снова вернется в спокойное состояние.
Сильные магнитные бури могут породить сбои в работе радиосвязи, спутниковых, энергетических систем, а также перебои в работе космических аппаратов, метеочувствительные люди могут почувствовать головные боли и общее недомогание, передает Радио август.
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