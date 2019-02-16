Русского иммигранта пристыдили за «непристойный» номер на Tesla
16 февраля 2019 15:03
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К своей публикации он приложил фотографию письма из Автотранспортной инспекции. В нем сказано, что латинские буквы X, Y, E в такой последовательности могут звучать как «непристойное сленговое обозначение мужских гениталий», если произносить сочетание на русском.
В ведомстве добавили, что стараются не допускать выдачу номеров, которые звучат неблагозвучно. «Некоторые слои общества могут посчитать это недопустимым», — сказано в письме.
Отмечается, что владельцу Tesla придется сдать номер, в противном случае он будет аннулирован. Мужчина может обжаловать решение инспекции в течение десяти дней.
Кастомизация номера в США стоит от 50 до 100 долларов в год, однако потраченные деньги ему вряд ли вернут.
В августе сообщалось, что сотрудники Роскомнадзора обратились в редакцию Sports.ru с просьбой изменить фамилию футболиста c Соломоновых островов Пола Хуя (Paul Huia) из-за нецензурной лексики.
Фото: pixabay.com
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