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Отмечается, что дожди сейчас идут на спад, однако ситуация по-прежнему остаётся напряжённой, ведь уровень воды чрезвычайно высок. По состоянию на 9 часов утра среды он был зафиксирован на уровне 42,5 фута, что соответствует почти 13 метрам, при том что до начала паводка этот показатель равнялся 13 футам — около 4 метров.По словам местного шерифа, если уровень воды поднимется ещё немного, это станет самым серьёзным наводнением в регионе за последние 24 года. Он также издал указание об обязательной эвакуации жителей 24 городов вдоль русла реки и предупредил, что отказавшиеся могут оказаться заблокированными, поскольку вода затапливает дороги.При этом для всех желающих были открыты два пункта помощи, один из которых расположен в центре искусств города Себастополь, который обязан своим названием масштабной драке в местном баре, которую сравнили с осадой российского города в Крыму британскими войсками во время Крымской войны.