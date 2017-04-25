Роуминг в Евросоюзе будет отменен с 15 июня 2017 года
25 апреля 2017 21:30
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Европейцы, отправившись на летние каникулы в пределах ЕС, впервые смогут пользоваться мобильной связью и интернетом «повсеместно», заявил министр по конкурентоспособности, цифровой, морской и сервисной экономике Мальты (сейчас председательствует в Евросоюзе) Эммануэль Маллиа.
Максимальная наценка (pdf), которую местные сотовые операторы смогут предъявлять иностранным мобильным компаниям за обслуживание их клиентов на своей территории в пределах ЕС, с 15 июня не превысит €0,032 за минуту разговора и €0,01 за СМС. Цена за использование мобильного интернета за границей (в пределах ЕС) будет постепенно снижаться — с €7,7 за 1 Гб в этом году до €2,5 за 1 Гб в 2022 году. В заявлении уточняется, что после 15 июня бесплатный роуминг появится в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии.
Парламент Евросоюза проголосовал 6 апреля за введение бесплатного роуминга на территории ЕС. Решение совета Евросоюза является последним юридическим шагом на пути к принятию этого закона.
О том, что отмена роуминга для жителей Евросоюза негативно скажется на абонентах других стран, которые едут в Европу, в том числе на россиянах, 28 октября 2016 года писала газета «Ведомости», ссылаясь на сотрудников российских сотовых операторов. Источники издания сообщали, что российские сотовые компании вместе с иностранными будут платить европейским операторам повышенный сбор (surcharge) за роуминг. Европейские сотовые операторы таким образом компенсируют снижение доходов от отмены платы за роуминг для граждан ЕС.
Собеседники издания предупредили, что для компенсации затрат российские мобильные операторы должны будут повысить цены на роуминг в Европе. Число разрешенных на звонки в роуминге минут сократят, а стоимость пакетов вырастет, заявили собеседники газеты.
Представитель одного из российских операторов заявил изданию, что его компания платит такой сбор с начала 2016 года. По словам источников газеты, после введения повышенного сбора цена вызова для операторов из России выросла с €0,01–0,02 до €0,15–0,25.
Фото breakingnews.ie
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