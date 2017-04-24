Россия вошла в тройку стран-лидеров по военным расходам
24 апреля 2017 13:10
88
Военные расходы США составили 611 млрд долларов (рост на 1,7 %), сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследований проблем мира. Второе место занял Китай 215 млрд долларов (рост на 5,4 %). Россия направила на военные нужды 69,2 млрд долларов (рост на 5,9 %).
Россия вытеснила из тройки Саудовскую Аравию, занявшую третье место в 2015 году. В прошлом году расходы Эр-Рияда сократились на 30 % и составили 63,7 млрд долларов, пишет «ФедералПресс».
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
597
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
880
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1077
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2451
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1436
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
6190
Фоторепортажи
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
330
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
804
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2023
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3040
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
3114
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
12069
Мероприятия