Российские фигуристки завоевали золото и серебро на Олимпиаде

169

Российская фигуристкастала победительницей Олимпиады в женском одиночном катании.Таким образом, в копилке олимпийской команды России появилась первая награда высшего достоинства на Олимпиаде в Пхенчхане.Серебряную медаль завоевала еще одна представительница России, двукратная чемпионка мира и Европы– 238,26. При этом, за произвольную программу россиянки получили одинаковое количество баллов – по 156,65. Но у Загитовой был лучше результат в короткой программе.Обладательницей бронзовой награды стала канадка-231,02.Россиянказаняла восьмое место – 198,10 балла.