Родители умирающего мальчика ищут донорское сердце через Facebook. У них три дня
17 января 2019 23:19
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Картеру Куксону всего несколько недель, но его жизнь уже висит на волоске. Мальчик появился на свет в конце декабря прошлого года, и ему срочно провели операцию из-за врождённого порока сердца. К несчастью, этого оказалось недостаточно — врачи сообщили родителям мальчика, что его спасёт только пересадка донорского сердца. В противном случае малыш вряд ли проживёт больше трёх дней.
Теперь Сара и Крис Куксоны в отчаянии ищут донорский орган в социальных сетях. Они создали группу Find a Heart for Carter, чтобы об их ситуации узнало как можно больше людей. Родители Картера умоляют пользователей Facebook о репостах.
"Сегодня нам сообщили, что у нас есть только три дня, чтобы найти сердце. Пожалуйста, поделитесь этой историей во всех социальных сетях. Наше сердце разбито последними новостями, но мы всё равно не теряем надежду"
Сара и Крис Куксоны
Сара и Крис надеются, что кто-то из родителей, потерявших своего новорождённого ребёнка, согласится пожертвовать его сердце Картеру. Ведь в этом случае их маленький сын или дочь подарит жизнь другому малышку. К несчастью, на сегодняшний день донор всё ещё не найден.
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